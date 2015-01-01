Комментарии ()

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Ремкомплект для замены штатных линз на Land Rover Discovery 4 [2009-2017] с системой AFS.



Ремкомплект предназначен для замены штатных линз на современные биксеноновые линзы Hella 3R. Замену можно произвести самостоятельно со снятием фары и вскрытием стекла, либо с данным ремкомплектом обратиться в студию автосвета или мастеру по ретрофиту фар (смотрите список установщиков в вашем городе в меню сайта).



Почему выгодно приобрести ремкомплект у нас?

- цена на новые оригинальные фары в 5-10 раз выше стоимости ремкомплекта

- у не оригинальных фар свет очень низкого качества

- у нас самые низкие цены в России, своя производственная база по рамкам, прямые поставки биксеноновых линз с завода производителя



Совместимость:

Land Rover Discovery 4 [2009-2017] с адаптивной системой освещеня AFS/AFL - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска

Почему штатные фары со временем теряют яркость?

Покрытие отражателей штатных линз под галоген или ксенон, даже на автомобилях премиум класса, со временем выгорают и свет теряется в отражателях линз, поэтому приходится менять сам линзованный модуль. Наиболее оптимальное решение - это замена штатных модулей на биксеноновые линзы Hella 3R с использование переходных рамок для Хелла 3/3Р.



Комплект включает в себя:

Биксеноновые линзы Hella 3R (билинзы Хелла 3Р) - 2 шт.

Переходные рамки для установки Hella 3R в фары Ленд Ровер Дискавери 4 [2009-2017] адаптив - 2 шт.

Отдельно при необходимости приобретаются:

автомобильный герметик HOT Melt премиум качества (рекомендуем именно этот герметик, т.к. Orgavyl и прочие мягкие герметики плохо держат стекло) ССЫЛКА!

ксеноновые лампы D2S либо D2H (мы рекомендуем именно D2H, т.к. качество колбы у них такое же отличное как у D2S) и блоки розжига ксенона Criline Premium Canbus 55W ССЫЛКА!

комплект для восстановления прозрачности фар Criline Retrofit Glass, после глубокой полировки прирост яркости плюс 200-1000% ССЫЛКА!

биксеноновая проводка для подключения ближнего и дальнего света

задние резиновые крышки для герметизации фары

адаптеры H1, если планируете использовать линзу с галогеновой лампой



Процесс замены:

1. Фара снимается с авто и вскрывается с использованием печи или с помощью термофена.

2. Старый линзованный модуль демонтируется и вместо него устанавливается новый модуль Hella 3R, который крепится к штатным отверстиям с использованием переходной рамки.

3. Если необходимо старый герметик меняется на новый, фара собирается в обратном порядке и устанавливается на авто.

4. При необходимости меняется/устанавливается ксенон.

5. Для идеального результата рекомендуем восстановить прозрачность фар путем глубокой полировки.



Какие лампы лучше поставить?

Мы рекомендуем лампы D2H Criline Premium по трем причинам:

1. Корейская колба, по яркости выдает значения близкие к брендовым лампам Narva (-5%), Philips (-9%), Osram (-8%)

2. В отличии от D2S лампы D2H не требуют дополнительного патрона для подключения к блоку розжига

3. Данные лампы по цене ниже, чем аналогичные лампы других производителей на 50-70%