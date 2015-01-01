Комментарии ()

Абакан
550 [+165] ~4-6
Абинск
400 [+120] ~3-6
Адлер
400 [+120] ~3-5
Азов
400 [+120] ~2-5
Аксай
400 [+120] ~3-5
Алапаевск
250 [+35] ~4-6
Александров
400 [+120] ~2-4
Алексеевка
400 [+120] ~4-5
Алексин
400 [+120] ~2-4
Алушта
400 [+120] ~3-5
Альметьевск
250 [+35] ~2-4
Амурск
550 [+165] ~5-8
Анапа
400 [+120] ~2-5
Ангарск
550 [+165] ~4-6
Анжеро-Судженск
200 [+20] ~1-2
Апатиты
400 [+120] ~5-6
Апрелевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Апшеронск
400 [+120] ~2-4
Арзамас
400 [+120] ~3-5
Армавир
400 [+120] ~3-5
Арсеньев
550 [+165] ~4-8
Артем
550 [+165] ~3-6
Архангельск
550 [+165] ~5-8
Асбест
250 [+35] ~2-4
Асино
200 [+20] ~3-6
Астрахань
400 [+120] ~3-4
Ахтубинск
400 [+120] ~5-6
Ачинск
250 [+20] ~1-3
Аша
250 [+35] ~2-4
Балабаново
400 [+120] ~2-4
Балаково
400 [+120] ~2-4
Балахна
400 [+120] ~2-4
Балашиха
400 [+120] ~2-5
Балашов
400 [+120] ~3-5
Барнаул
125 [+15] ~1-2
Батайск
400 [+120] ~3-5
Бахчисарай
400 [+120] ~4-6
Белая Калитва
400 [+120] ~3-5
Белгород
400 [+120] ~3-4
Белебей
250 [+35] ~2-4
Белово
200 [+20] ~1-3
Белогорск
550 [+165] ~5-7
Белорецк
190 [+35] ~5-6
Белореченск
400 [+120] ~3-6
Бердск, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-3
Березники
250 [+35] ~2-4
Березовский
250 [+35] ~2-4
Бийск
250 [+20] ~2-3
Биробиджан
550 [+165] ~3-5
Бирск
250 [+35] ~3-5
Благовещенск, Амурская область
550 [+165] ~4-6
Благодарный
400 [+120] ~2-4
Бор
400 [+120] ~2-4
Борзя
550 [+165] ~6-7
Борисоглебск
400 [+120] ~3-6
Боровичи
450 [+150] ~2-4
Братск
550 [+165] ~4-6
Бронницы
400 [+120] ~2-5
Брянск
400 [+120] ~2-4
Бугульма
250 [+35] ~2-4
Буденновск
400 [+120] ~2-4
Бузулук
400 [+120] ~3-6
Бутово, Москва
400 [+120] ~2-5
Валдай
400 [+120] ~3-6
Великие Луки
400 [+120] ~3-6
Великий Новгород
400 [+120] ~2-4
Великий Устюг
400 [+120] ~5-7
Вельск
400 [+120] ~3-5
Верхняя Пышма
250 [+35] ~3-4
Верхняя Салда
400 [+120] ~5-7
Видное
400 [+120] ~2-5
Владивосток
550 [+165] ~4-7
Владикавказ
400 [+120] ~2-4
Владимир
400 [+120] ~2-4
ВНИИССОК, Одинцовский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Волгоград
400 [+120] ~3-4
Волгодонск
400 [+120] ~2-4
Волжск, Волжский р-н
400 [+120] ~2-4
Волжский
400 [+120] ~3-4
Вологда
400 [+120] ~2-4
Волоколамск
400 [+120] ~2-5
Волхов
400 [+120] ~2-4
Вольск
750 [+170] ~5-7
Воронеж
400 [+120] ~2-4
Воскресенск
400 [+120] ~2-5
Воскресенское поселение
400 [+120] ~2-5
Воткинск
250 [+35] ~5-7
Всеволожск
330 [+110] ~3-4
Выборг
400 [+120] ~2-4
Выкса
400 [+120] ~3-5
Вышний Волочёк, гор.окр. Вышний Волочёк
400 [+120] ~3-5
Вязники
400 [+120] ~3-5
Вязьма
400 [+120] ~3-5
Вятские Поляны
400 [+120] ~3-5
Гай
400 [+120] ~4-6
Галич
750 [+170] ~3-5
Гатчина
400 [+120] ~2-4
Геленджик
400 [+120] ~3-6
Георгиевск
400 [+120] ~2-5
Глазов
250 [+35] ~5-7
Голицыно
400 [+120] ~2-3
Горелово
330 [+110] ~3-4
Горки-10, Одинцовский р-н
400 [+120] ~2-5
Горно-Алтайск
250 [+20] ~2-3
Городец
400 [+120] ~3-5
Горячий Ключ
400 [+120] ~3-5
Грозный
550 [+165] ~4-6
Грязи
400 [+120] ~3-5
Губаха
250 [+35] ~6-8
Губкин
400 [+120] ~3-6
Губкинский
1350 [+340] ~3-6
Гуково
400 [+120] ~3-5
Гусь-Хрустальный
400 [+120] ~4-6
Дедовск
400 [+120] ~2-5
Десеновское, Москва
400 [+120] ~2-5
Джанкой
400 [+120] ~3-6
Дзержинск, Нижегородская обл.
400 [+120] ~2-4
Дзержинский
400 [+120] ~2-5
Димитровград
400 [+120] ~2-4
Динская
400 [+120] ~3-5
Дмитров
400 [+120] ~2-5
Добрянка
250 [+35] ~3-5
Долгопрудный
400 [+120] ~2-4
Домодедово
400 [+120] ~2-5
Донецк
400 [+120] ~3-5
Дрожжино, Ленинский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Дубна
400 [+120] ~2-5
Евпатория
400 [+120] ~3-5
Егорьевск
400 [+120] ~2-5
Ейск
400 [+120] ~3-5
Екатеринбург
250 [+35] ~3-4
Елабуга
250 [+35] ~2-4
Елец
400 [+120] ~2-4
Елизово
1350 [+340] ~6-7
Ессентуки
400 [+120] ~2-4
Ессентукская
400 [+120] ~3-5
Ефремов
400 [+120] ~3-5
Железноводск
750 [+170] ~2-4
Железногорск, Красноярский край
200 [+20] ~2-4
Железногорск, Курская обл.
400 [+120] ~3-5
Железнодорожный, округ Балашиха
400 [+120] ~2-5
Жуковский
400 [+120] ~2-5
Забайкальск
550 [+165] ~6-7
Заводоуковск
250 [+35] ~3-5
Заволжье
400 [+120] ~3-5
Заинск
250 [+35] ~3-5
Заречный, Свердловская обл.
250 [+35] ~2-4
Заринск
200 [+20] ~2-3
Звенигород
400 [+120] ~2-5
Зеленогорск
200 [+20] ~2-5
Зеленоград
400 [+120] ~2-5
Зеленодольск
750 [+170] ~4-7
Зеленокумск
400 [+120] ~2-4
Зерноград
400 [+120] ~3-5
Златоуст
250 [+35] ~2-4
Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4
Иваново
400 [+120] ~2-4
Ивантеевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Игра
250 [+35] ~5-7
Ижевск
250 [+35] ~4-6
Изобильный
400 [+120] ~2-5
Иннополис, Татарстан респ.
400 [+120] ~3-5
Иноземцево, Ставропольский край
400 [+120] ~2-4
Ирбит
250 [+35] ~2-4
Иркутск
550 [+165] ~3-5
Искитим
200 [+20] ~1-4
Истра
400 [+120] ~2-5
Ишим
250 [+35] ~4-6
Ишимбай
250 [+35] ~3-5
Йошкар-Ола
400 [+120] ~4-6
Казань
400 [+120] ~2-4
Калининград
400 [+120] ~2-4
Калуга
400 [+120] ~2-4
Каменка
400 [+120] ~9-11
Каменск-Уральский
250 [+35] ~2-4
Каменск-Шахтинский
400 [+120] ~3-5
Камышин
400 [+120] ~4-7
Камышлов, Свердловская обл.
250 [+35] ~3-5
Канаш
400 [+120] ~3-5
Каневская
400 [+120] ~4-6
Канск
200 [+20] ~2-5
Качканар
250 [+35] ~2-4
Кашира
400 [+120] ~2-5
Кемерово
200 [+20] ~1-2
Керчь
400 [+120] ~3-5
Кизляр, Дагестан респ.
550 [+165] ~4-6
Кимры
400 [+120] ~2-4
Кингисепп
400 [+120] ~2-4
Кинешма
400 [+120] ~3-5
Киржач, Владимирская обл.
400 [+120] ~3-5
Кириши
400 [+120] ~2-4
Киров
400 [+120] ~4-6
Кировск, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4
Киселёвск
200 [+20] ~1-3
Кисловодск
400 [+120] ~3-5
Климовск
400 [+120] ~2-5
Клин
400 [+120] ~2-5
Клинцы
400 [+120] ~4-6
Ковров
400 [+120] ~3-5
Когалым
550 [+165] ~5-7
Кокошкино, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Коломна
400 [+120] ~2-5
Колпино
400 [+120] ~2-4
Кольцово, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-2
Кольчугино
400 [+120] ~3-5
Коммунарка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Комсомольск-на-Амуре
550 [+165] ~3-6
Конаково
400 [+120] ~2-5
Копейск
250 [+35] ~2-4
Кореновск
400 [+120] ~3-5
Королев
400 [+120] ~2-5
Коротчаево
1350 [+340] ~3-6
Кострома
750 [+170] ~2-4
Котельники, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Котельнич
400 [+120] ~6-8
Котлас
400 [+120] ~6-10
Кочубеевское
400 [+120] ~4-7
Красная Поляна
400 [+120] ~4-6
Красноармейск
400 [+120] ~2-5
Красногорск
400 [+120] ~2-5
Красногорск, Южный
400 [+120] ~2-5
Краснодар
400 [+120] ~2-4
Красное Село
330 [+110] ~3-4
Красное-на-Волге
400 [+120] ~3-5
Краснокамск
250 [+35] ~2-4
Краснообск, Новосибирская обл.
220 [+20] ~1-3
Красноперекопск
400 [+120] ~3-5
Краснотурьинск
250 [+35] ~2-4
Красноуфимск
250 [+35] ~2-4
Красноярск
250 [+20] ~1-3
Кронштадт
330 [+110] ~4-5
Кропоткин
400 [+120] ~3-6
Крымск
400 [+120] ~3-6
Кстово
400 [+120] ~2-5
Кубинка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Кудымкар
250 [+35] ~4-6
Кукмор, Татарстан респ.
400 [+120] ~4-6
Кунгур
250 [+35] ~3-5
Курган
250 [+35] ~2-4
Курганинск
400 [+120] ~4-6
Куровское
400 [+120] ~2-5
Курск
400 [+120] ~2-4
Курчатов
400 [+120] ~3-5
Кушва
400 [+120] ~5-7
Кызыл
550 [+165] ~4-7
Лабинск
400 [+120] ~3-5
Лангепас
550 [+165] ~4-6
Ленинградская
400 [+120] ~3-5
Лениногорск
250 [+35] ~3-5
Ленинск-Кузнецкий
200 [+20] ~2-3
Лермонтов
400 [+120] ~2-4
Лесной
400 [+120] ~4-6
Лесной Городок, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Лесосибирск
200 [+20] ~4-6
Ликино-Дулево, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Липецк
400 [+120] ~2-4
Лиски, Лискинский р-н
400 [+120] ~3-5
Лобня
400 [+120] ~2-5
Ломоносов
400 [+120] ~4-5
Луга
400 [+120] ~2-4
Луховицы
400 [+120] ~2-5
Лучегорск
550 [+165] ~5-7
Лыткарино
400 [+120] ~2-5
Люберцы
400 [+120] ~2-5
Людиново
400 [+120] ~2-4
Магадан
1350 [+340] ~4-7
Магнитогорск
250 [+35] ~4-5
Майкоп
400 [+120] ~2-4
Майма, Алтай респ.
200 [+20] ~2-4
Малаховка, Московская обл.
750 [+170] ~2-5
Маркс
750 [+170] ~3-5
Махачкала
550 [+165] ~2-4
Мегион
550 [+165] ~3-8
Междуреченск
250 [+20] ~1-3
Мелеуз
250 [+35] ~3-6
Миасс
250 [+35] ~2-4
Миллерово, Миллеровский р-н
400 [+120] ~5-7
Минеральные Воды
400 [+120] ~3-5
Минусинск
550 [+165] ~5-7
Мирный, Саха респ. (Якутия)
725 [+260] ~10-12
Митино
400 [+120] ~2-5
Михайлов, Рязанская обл.
400 [+120] ~3-6
Михайловка
400 [+120] ~4-7
Михайловск
400 [+120] ~3-6
Мичуринск
400 [+120] ~4-6
Можайск
400 [+120] ~2-5
Мончегорск
400 [+120] ~5-6
Москва
330 [+110] ~2-3
Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Мосрентген, Москва
400 [+120] ~2-5
Мурино, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4
Мурманск
400 [+120] ~5-6
Муром
400 [+120] ~2-4
Мытищи
400 [+120] ~2-5
Набережные Челны
250 [+35] ~2-4
Надым
1350 [+340] ~3-6
Назарово
200 [+20] ~1-3
Назрань
400 [+120] ~3-5
Нальчик
400 [+120] ~3-5
Наро-Фоминск
400 [+120] ~2-5
Нарьян-Мар
550 [+165] ~5-8
Нахабино
400 [+120] ~2-5
Находка
550 [+165] ~4-7
Невинномысск
400 [+120] ~3-6
Невьянск
250 [+35] ~2-4
Некрасовка
400 [+120] ~2-5
Нерюнгри
550 [+165] ~8-11
Нефтекамск
250 [+35] ~2-4
Нефтеюганск
550 [+165] ~3-5
Нижневартовск
550 [+165] ~3-7
Нижнекамск
250 [+35] ~2-4
Нижний Новгород
400 [+120] ~2-4
Нижний Тагил
400 [+120] ~4-6
Нижняя Тура
400 [+120] ~4-6
Новая Адыгея
400 [+120] ~2-4
Ново-Переделкино
400 [+120] ~2-5
Новоалександровск
400 [+120] ~3-6
Новоалтайск
95 [+15] ~1-2
Новокузнецк
250 [+20] ~1-3
Новокуйбышевск
400 [+120] ~2-4
Новомосковск
400 [+120] ~3-5
Новороссийск
400 [+120] ~2-4
Новосибирск
200 [+20] ~1-2
Новотроицк
400 [+120] ~4-6
Новоуральск
400 [+120] ~4-6
Новочебоксарск
400 [+120] ~2-4
Новочеркасск
400 [+120] ~2-4
Новошахтинск
400 [+120] ~3-5
Новый Уренгой
1350 [+340] ~3-6
Ногинск
400 [+120] ~2-5
Норильск
1350 [+340] ~3-6
Ноябрьск
1350 [+340] ~3-6
Нурлат
400 [+120] ~3-5
Нягань
550 [+165] ~5-7
Обнинск
400 [+120] ~2-4
Обухово, Ногинский р-н
400 [+120] ~2-5
Одинцово
400 [+120] ~2-5
Озерск
250 [+35] ~3-5
Озёры
400 [+120] ~2-5
Октябрьский, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4
Омск
250 [+20] ~2-3
Орел
400 [+120] ~2-4
Оренбург
400 [+120] ~4-6
Орехово-Зуево
400 [+120] ~2-5
Орск
400 [+120] ~4-6
Осиново
400 [+120] ~3-5
Островцы
400 [+120] ~2-5
Острогожск, Острогожский р-н
400 [+120] ~3-5
Отрадный
400 [+120] ~2-4
Павлово
400 [+120] ~2-4
Павловск
400 [+120] ~4-6
Павловский Посад
400 [+120] ~2-5
Пенза
400 [+120] ~4-6
Первоуральск
250 [+35] ~2-4
Переславль-Залесский
400 [+120] ~3-6
Пермь
250 [+35] ~2-4
Петергоф (Петродворец)
400 [+120] ~2-4
Петрозаводск
400 [+120] ~2-4
Петропавловск-Камчатский
1350 [+340] ~3-6
Пограничный
550 [+165] ~4-7
Подольск
400 [+120] ~2-5
Подрезково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Покров
400 [+120] ~2-5
Полевской
250 [+35] ~3-5
Похвистнево
400 [+120] ~4-6
Приморско-Ахтарск
400 [+120] ~4-6
Приозерск
400 [+120] ~4-5
Прокопьевск
250 [+20] ~1-3
Протвино
400 [+120] ~2-5
Прохладный
400 [+120] ~4-6
Псков
400 [+120] ~3-6
Путилково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Пушкин
330 [+110] ~3-4
Пушкино
400 [+120] ~2-5
Пущино
400 [+120] ~2-5
Пятигорск
400 [+120] ~2-4
Раменское
400 [+120] ~2-5
Ревда
250 [+35] ~3-5
Реутов
400 [+120] ~2-5
Ржев
400 [+120] ~2-5
Рославль
400 [+120] ~4-7
Россошь
400 [+120] ~3-6
Ростов-на-Дону
400 [+120] ~2-4
Рубцовск
200 [+20] ~1-2
Руза
400 [+120] ~2-5
Рузаевка
400 [+120] ~5-7
Румянцево, поселение Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Рыбинск
400 [+120] ~2-4
Рязань
400 [+120] ~2-4
Саки
400 [+120] ~3-6
Салават
250 [+35] ~3-6
Салехард
1350 [+340] ~6-10
Сальск
400 [+120] ~3-5
Самара
400 [+120] ~2-4
Санкт-Петербург
330 [+110] ~3-4
Саранск
400 [+120] ~4-6
Сарапул
250 [+35] ~4-6
Саратов
400 [+120] ~2-4
Саров
400 [+120] ~2-4
Сатка, Челябинская обл.
250 [+35] ~3-5
Сафоново
400 [+120] ~3-6
Саяногорск
550 [+165] ~6-9
Светлоград
400 [+120] ~3-6
Севастополь
400 [+120] ~3-5
Северный (Москва)
400 [+120] ~2-4
Северодвинск
550 [+165] ~5-8
Североуральск
250 [+35] ~2-4
Северск
250 [+20] ~1-3
Северская
400 [+120] ~3-5
Семенов
400 [+120] ~2-4
Сергиев Посад
400 [+120] ~2-5
Серов
250 [+35] ~4-8
Серпухов
400 [+120] ~2-5
Сертолово, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4
Сестрорецк
400 [+120] ~2-4
Симферополь
400 [+120] ~3-5
Сколково инновационный центр, Москва
400 [+120] ~2-3
Славянск-на-Кубани
400 [+120] ~3-5
Смоленск
400 [+120] ~3-5
Снежинск
400 [+120] ~4-6
Советский
550 [+165] ~5-8
Сокол
400 [+120] ~2-4
Соликамск
250 [+35] ~2-4
Солнечногорск
400 [+120] ~2-5
Солнцево
400 [+120] ~2-5
Сосновоборск
200 [+20] ~2-4
Сосновый Бор
400 [+120] ~2-4
Сочи
400 [+120] ~3-5
Ставрополь
400 [+120] ~2-5
Старая Купавна, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Старый Оскол
400 [+120] ~2-4
Стерлитамак
250 [+35] ~4-6
Стрежевой
550 [+165] ~3-7
Строитель, Тамбовская обл.
400 [+120] ~2-4
Ступино
400 [+120] ~2-5
Судак
400 [+120] ~3-5
Сургут
550 [+165] ~3-5
Сухой Лог
250 [+35] ~2-4
Сходня
400 [+120] ~2-5
Сызрань
400 [+120] ~2-4
Сыктывкар
400 [+120] ~4-6
Сысерть
250 [+35] ~3-5
Тавда
250 [+35] ~3-5
Таганрог
400 [+120] ~2-4
Тайшет
550 [+165] ~5-6
Талнах
1350 [+340] ~4-7
Тамбов
400 [+120] ~2-4
Тарасково, Наро-Фоминский р-н
400 [+120] ~2-5
Тверь
400 [+120] ~2-4
Тейково, Ивановская обл.
400 [+120] ~2-4
Темрюк
400 [+120] ~3-6
Тимашевск, Тимашевский р-н
400 [+120] ~3-5
Тихвин
400 [+120] ~2-4
Тихорецк
400 [+120] ~3-5
Тобольск
250 [+35] ~2-5
Тольятти
400 [+120] ~2-4
Томилино
400 [+120] ~2-5
Томск
250 [+20] ~1-3
Торжок
400 [+120] ~2-4
Тосно
330 [+110] ~3-4
Трехгорный
250 [+35] ~5-7
Троицк, Москов. обл.
400 [+120] ~2-5
Троицк, Чел. обл
250 [+35] ~2-4
Туапсе
400 [+120] ~3-5
Туймазы, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4
Тула
400 [+120] ~2-4
Тюмень
250 [+35] ~2-4
Улан-Удэ
550 [+165] ~3-6
Ульяновск
400 [+120] ~2-4
Урай
550 [+165] ~6-8
Урюпинск
400 [+120] ~4-7
Усолье-Сибирское
550 [+165] ~3-4
Уссурийск
550 [+165] ~4-7
Усть-Джегута
400 [+120] ~3-5
Усть-Илимск
550 [+165] ~3-5
Усть-Лабинск
400 [+120] ~3-6
Уфа
250 [+35] ~2-4
Ухта
550 [+165] ~2-4
Учалы
250 [+35] ~3-5
Феодосия
400 [+120] ~3-5
Фролово, Волгоградская обл.
400 [+120] ~4-7
Фрязино
400 [+120] ~2-5
Хабаровск
550 [+165] ~3-5
Ханты-Мансийск
550 [+165] ~4-6
Хасавюрт
550 [+165] ~3-6
Химки
400 [+120] ~2-5
Химки Новые
400 [+120] ~2-5
Хотьково, Сергиево-Посадский р-н
400 [+120] ~2-5
Цимлянск
400 [+120] ~3-5
Чайковский
250 [+35] ~2-4
Чебаркуль
400 [+120] ~4-5
Чебоксары
400 [+120] ~2-4
Челябинск
250 [+35] ~3-4
Череповец
400 [+120] ~2-4
Черкесск
400 [+120] ~3-5
Черноголовка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Черногорск
550 [+165] ~5-7
Черноморское
400 [+120] ~3-5
Чернушка
400 [+120] ~4-6
Чехов
400 [+120] ~2-5
Чистополь
400 [+120] ~3-5
Чита
550 [+165] ~3-6
Чусовой
250 [+35] ~4-6
Шадринск
250 [+35] ~2-4
Шарыпово
200 [+20] ~3-5
Шатура
400 [+120] ~2-5
Шаховская, Шаховской р-н
400 [+120] ~2-5
Шахты
400 [+120] ~2-4
Шебекино, Шебекинский р-н
400 [+120] ~3-4
Шумово
250 [+35] ~4-5
Шушары
330 [+110] ~3-4
Шуя
400 [+120] ~3-5
Щекино
400 [+120] ~3-5
Щелково
400 [+120] ~2-5
Щербинка
400 [+120] ~2-5
Электрогорск
400 [+120] ~2-5
Электросталь, Московская обл.
400 [+120] ~2-5
Электроугли
400 [+120] ~2-5
Элиста
400 [+120] ~4-5
Энгельс
400 [+120] ~2-4
Юбилейный
400 [+120] ~2-5
Югорск
550 [+165] ~5-8
Южно-Сахалинск
550 [+165] ~5-6
Южноуральск
250 [+35] ~2-4
Юрга
200 [+20] ~1-3
Юрюзань
250 [+35] ~5-7
Яблоновский
400 [+120] ~2-4
Якутск
900 [+240] ~7-8
Ялта
400 [+120] ~3-5
Ялуторовск
250 [+35] ~3-5
Янино-1, Всеволожский р-он, Ленинградская обл.
330 [+110] ~3-4
Ярославль
400 [+120] ~2-4
Ярцево
400 [+120] ~3-6
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